Ima najpopolnejši obraz med plemkinjami

Da človeka z idealno lepoto na Zemlji ni, so spoznali že stari Grki. Ti so namreč ves čas iskali popolnost, a na koncu ugotovili, da je pomembnejša zlata sredina, in velik pomen pripisovali harmoniji in simetriji, zato ne preseneča, da so bili njihovi standardi postavljeni precej visoko.

Londonski lepotni kirurg Julian De Silva, priljubljen med številnimi zvezdnicami, je za Daily Mail povedal, da je spoznal, da ima pokojna princesa Diana po formuli zlatega reza najpopolnejši obraz med plemkinjami. Največji odstotek je dosegla zaradi oblike obraza, področja okrog obrvi in čela ter širine nosu, nekoliko slabši odstotek pa so dobile njene tanjše ustnice in brada, o kateri kirurg pravi, da je nekoliko manjša od klasične oblike pri drugih ženskah.

Končni rezultat analize je pokazal, da je Diana resnično najlepša plemkinja vseh časov, saj je prehitela jordansko kraljico Ranio, monaško princeso Grace Kelly, Meghan Markle in Kate Middleton, ki sta pristali na četrtem in petem mestu.