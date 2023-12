Hvaležni Gojmir Lešnjak - Gojc: Zvonka je prava mojstrica (Suzy)

Igralec in režiser Gojmir Lešnjak - Gojc in njegova najdražja, kostumografinja Zvonka Makuc, sta velika gurmana, predvsem pa ljubitelja vsega domačega in okusnega.

Življenje na Krasu jima ne ponuja le duševnega miru, temveč ju narava vsako leto obdari s svojimi sadovi, ki jima teknejo tudi v jesenskih in zimskih mesecih. Energični Gojc nam je zaupal, da ima njegova draga pridne roke, zato imata v shrambi tudi nekaj ozimnice.

»Zvonka ima izjemen talent za vlaganje bučk, ki so še boljše od kumaric. Letos jih je bilo v izobilju, tako kot paradižnikov, iz katerih je nastalo kar nekaj kozarcev paradižnikove omake,« pravi in hudomušno doda, da je njegova žena tudi prava mojstrica za kompote. »Verjemite, da ne dočakajo počitka v hladilniku, ker gredo v prebavni trakt, takoj ko se ohladijo,« se še namuzne.