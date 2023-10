Hauser, sloviti upornik z violončelom: želite na koncert? Za vas imamo vstopnice (Suzy)

Eden najbolj priljubljenih klasičnih inštrumentalistov današnjega časa je pred natanko dvema mesecema začel prvo samostojno svetovno turnejo z naslovom Rebel With a Cello z razprodanima koncertoma v Budimpešti in Pragi. Kombinacija ljubezni, strasti in glasbe najbolje opiše dvourni glasbeni šov, ki 25. oktobra prihaja v zagrebško Areno.

Puljski superzvezdnik med violončelisti in vizualni umetnik obljublja vrhunski glasbeni spektakel in neponovljivo izkušnjo, na katerem ne bodo manjkali niti posebni pirotehnični scenski učinki, ki jih popolno združuje s svojim romantičnim zvokom in slogom igranja.

Violončelist je svetovni fenomen, ki povezuje virtuoznost s čisto strastjo. Če je njegov prvi album Classic pristal na prvem mestu Billboardove lestvice klasičnih albumov, je drugi The Player njegovo doslej najbolj inovativno delo.

'Puljski upornik' bo na zagrebški oder stopil z več kot 20-članskim orkestrom, ki ga bo spremljal na violinah, bobnih, kitarah, tolkalih in pihalih. Koncert Upornik z violončelom tako predstavlja kombinacijo klasične glasbe, latino ritmov in filmske glasbe, zapakirane v tri ločena dejanja z bogatim seznamom več kot dvajsetih skladb.

V svoj novi šov je vključil vse, kar so njegove oboževalke spoznale in vzljubile pri njegovih dosedanjih nastopih, tudi izjemno priljubljeni pesmi Beach Party in Alone Together. Pri izboru pesmi (vse od Shakire do legendarnega kubanskega skladatelja Osvalda Farresa) se je naslanjal na svoje skoraj enciklopedično poznavanje latino glasbe. Tako bodo ognjevite pesmi, kot so Livin' la Vida Loca Rickyja Martina, Let's Get Loud Jennifer Lopez ali Shakirin Waka Waka v njegovi klasični izvedbi zagotovo sprva omehčale, nato pa razvnele občinstvo do vsesplošnega plesa in zabave.