Gregor Ravnik in Raiven: to je prijateljstvo, večje od glasbe (Suzy)

Gregor Ravnik vstopa v poletje z novim videom z albuma Med nama: »Vedno znova, ko izvajamo pesem Vzemi, kar imam, doživi res lep odziv. Je ena mojih najljubših. V spotu se prvič ob meni pojavi moj bend.« To je res vrhunska zasedba: Anže Langus - Dagi, Mitja Bobič, Marko Hrvatin, Monika Avsenik, Jure Rozman in Sara Lamprečnik ga bodo spremljali na velikem koncertu z gosti na Studencu pri Domžalah (16. avgusta), eno od pesmi bosta v duetu zapela z Raiven.

Leto po zmagi na MMS-u je novi princ romantike z albumom in odličnim bendom. Vrhunec poletne turneje bo koncert z gosti v letnem gledališču Studenec.

gregor ravnik

Operna pevca, ki sta domača v pop vodah, se poznata še z akademije, oba nastopata v Operi, skupaj sta zapela v šovu V petek zvečer, Raiven je nastopila v Gregorjevem videu Torek, lani sta skupaj obiskala festival Sziget v Budimpešti. »Morski spot pripoveduje ljubezensko zgodbo – spominjanje in hrepenenje po nekdanji ljubezni, ki je pustila za sabo nepozabne trenutke in spomine,« pravi Gregor, nekdanji član tria Vivere in zmagovalec zadnjih Melodij morja in sonca in doda, da je poletje kot nalašč za obujanje spominov. Tudi na MMS, ki je že tik pred vrati.