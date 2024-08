Gre črna ovca norveške družine v zapor? (Suzy)

Ko se je bodoči norveški kralj princ Haakon poročil z Mette-Marit Tjessem Høiby, je skupaj z njo sprejel tudi njenega sina Mariusa, ki se je rodil v kratkem razmerju z obsojenim zločincem Mortenom Borgem. Ob poroki s prestolonaslednikom je naznanila, da je Marius simbol nenavadne odločitve, ki sta jo s Haakonom sprejela. »Ni bil in nikoli ne bo javna osebnost,« je tedaj dejala. A vsi vemo, da v današnjem svetu to ni tako preprosto, kar se je izkazalo nedavno, ko so sedemindvajsetletnika aretirali zaradi telesnega napada na nekdanje dekle v njenem stanovanju. Tetovirani mladenič naj bi bil v razmerju z žrtvijo, komaj julija pa je naznanil novo razmerje, zato norveški mediji ugibajo, da gre prav za to dekle. Vse odkar so ga aretirali, so se začele oglašati njegove nekdanje partnerice, ki vse po vrsti trdijo, da jih je psihično nadlegoval.