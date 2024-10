George in Amal Clooney: desetletje modnih presežkov (Suzy)

Prav na dan izida naše revije sta deseto obletnico poroke praznovala zaljubljenca, ki sta se spoznala prek skupnega prijatelja, ki je londonsko odvetnico julija 2013 pripeljal s seboj na obisk k igralcu, ki se je resnih zvez in poroke pridno otepal vse od prvega zakona. Do oktobra sta si nova znanca samo dopisovala, šele potem sta šla na prvi zmenek. Poročila sta se torej dobro leto po prvem srečanju, tri leta pozneje sta se jima rodila dvojčka Alexander in Ella, zakonca pa sta vedno elegantna na vsaki prireditvi, zato si poglejmo njune modne presežke.

Poročila sta se v Benetkah, kjer so ju ves čas zalezovali oboževalci, fotografi in mimoidoči, a se nista pustila motiti, njun najlepši dan je ostal najlepši. FOTO: Profimedia

Na prvem skupnem Met Gala leta 2015 sta se izkazala kot modni par, ki ne bo nikdar razočaral. FOTO: Profimedia

Zelo rada sta tudi barvno usklajena, kar sta dokazala že na odprtju festivala Berlinale leta 2016. FOTO: Profimedia

Mali trebušček je skrival veliko dvojno skrivnost. FOTO: Profimedia

Na Beneškem filmskem festivalu sta bila takole zaljubljena komaj tri mesece po rojstvu dvojčkov. FOTO: Profimedia

Leta 2018 sta ponosno prišla na kraljevo poroko princa Harryja in Meghan Markle. FOTO: Profimedia

Pred petimi leti sta sproščeno pozirala na premieri nadaljevanke Catch-22 v Rimu. FOTO: Profimedia

Film The Tender Bar, ki ga je režiral George, sta oktobra 2021 pozdravila lepo usklajena. FOTO: Profimedia