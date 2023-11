Življenje je pustolovščina, ki bi bila skrajno dolgočasna, če bi vnaprej natanko vedeli, kaj nas čaka na vsakem koraku. Na tej poti se naša svobodna volja prepleta z modrostjo in načrtom naše duše. V sodobni civilizaciji smo dopustili, da je krmilo življenja prevzel um, ki je omejen s prepričanji in izkušnjami, ter prekinili povezavo z intuicijo, prek katere nas nagovarja duša. Ko se znajdemo v slepi ulici, ko se stvari ne izidejo, kot smo pričakovali, ali se vztrajno oklepamo tistega, kar nam je poznano, četudi je neprijetno, se običajno pojavijo občutki obupa, malodušja, brezizhodnosti in n...