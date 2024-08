Elvis Kudić bo postal magister fizioterapije (Suzy)

Leta 2017 je bil simpatični Elvis Kudić pri 20 letih najmlajši tekmovalec oddaje MasterChef Slovenija. Ljubezen do kuhanja ga je popeljala v finale, kjer ga je premagala Primorka Sara Rutar, in mnogi so bili prepričani, da bo s tem poslanstvom nadaljeval. Mladenič, ki je eno leto pred tem zaradi poškodbe nehal trenirati atletiko, je po koncu oddaje še nekaj časa navdušeno vihtel kuhalnico, a je kmalu pozabil na kulinarične sanje. V javnosti se ni pojavljal in za nekaj let celo ugasnil profile na družabnih omrežjih, nedavno pa se je spet oglasil na Instagramu in razkril, kaj vse se mu je zgodilo v zadnjem obdobju. »Lansko leto sem prestal dve operaciji hrbtenice. Na srečo se zdaj počutim veliko bolje, fizično in psihično! Diplomiral sem iz fizioterapije, opravil pripravništvo in državni izpit. Vpisal sem se na magisterij iz fizioterapije na Primorski univerzi in delam na zasebni kliniki v Ljubljani. Vsak dan si prizadevam biti boljši človek in prijazno ravnati z drugimi,« je navdušil spletne prijatelje.