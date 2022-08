Dušna skupina Spika: popeljejo vas na pot razsvetljenega uma

To je precej redka dušna skupina. Na Zemlji se inkarnirajo že več tisoč let. Število njihovih inkarnacij je običajno 70 in predstavljajo nekaj več kot 0,1 odstotka svetovnega prebivalstva. Največja koncentracija zdaj inkarniranih duš je v skandinavskih državah in Švici.

Glavno sporočilo: »Naša naloga je, da vas popeljemo na pot razsvetljenega uma.«

Na njihovem domačem planetu Spika, ki je zvezda v ozvezdju Device (Alfa Virginius), ni bilo veliko duš, zato obožujejo veliko prostora okrog sebe. Zemlja je zanje zelo prenaseljen prostor. Čas radi preživljajo sami, v naravi pridobijo energijski mir in tišino. Duše dušne skupine Spika se zelo trudijo z uveljavljenimi praksami na našem planetu, zato se lahko zdi, da 'živijo v zraku' in so na trenutke neprizemljeni.

Živi in pusti živeti

So zelo prodorni, neobsojajoči ljudje, ki zavzamejo nevtralno stališče proti odločitvam drugih. Pogosto so sanjači, vizionarji in imajo pogled na svet po načelu Živi in pusti živeti. So ljubeči in toplega srca, toda zaradi njihove nevtralnosti jih lahko drugi vidijo kot nevezane, nestrastne in kot da jim za nič ni mar.

Zgodovinske in javne osebe: Marie Curie

Walt Disney

Ronald Reagan

Beer Grills

Cesar Millan

Pater Simon Ašič

dr. Anton Trstenjak

dr. Janez Drnovšek

Tomaž Humar

Dario Cortese

Martin Strel

Natalija Verboten

Imajo zelo čisto in jasno avro in želijo, da je okrog njih čist energijski prostor. So zelo tihi in nevtralni, kar pomeni, da lahko sebe v njihovem vibracijskem prostoru vidimo zelo jasno, kar je lahko moteče, če si tega ne želimo videti. Te duše lahko lastno čustveno telo občutijo kot breme, lahko obstanejo 'zataknjene' v lastnih čustvih in se trudijo v neskončnost procesirati čustva, namesto da bi jih usmerili v produktivno akcijo. Ker je zanje čustven in fizičen vidik življenja zelo hrupen, lahko občutijo, kakor da je potrebno zelo veliko napora, da kar koli narediš. Pogosto se umikajo v samoto, saj potrebujejo čas zase, da se energijsko napolnijo in očistijo. Pogosto se odločijo za kmetovanje ali drugo delo v odmaknjenem kraju, kjer veliko časa prebijejo sami. Običajno nimajo črednega nagona in ne prevzemajo prepričanj in vrednot, ki se ne skladajo z njihovimi.

Negativni vidik je pobeg

Te duše pogosto občutijo, da so uveljavljene prakse v življenju zelo nerodne, zato lahko odklanjajo fizično izkušnjo. Lahko jih potegne v svet duhovnega razvoja, ker želijo zbežati iz fizičnega življenja. Lahko vstopijo v bolj magične in nerealistične vidike new age sveta in postanejo še bolj pasivni, ko odkrijejo, da meditacija v resnici ne pripelje do breznapornega manifestiranja. Lahko celo opustijo odgovornost za posvetne stvari, kot je na primer služenje denarja; govorijo si, da lahko živijo brez materialnih dobrin, kar jih lahko pripelje do askeze.

Karmični cikel od 2. do 11. avgusta Značilnosti: Dostojanstvo, srčnost, idealizem, močna volja, pravična sodba, slava in uspeh. Karmična lekcija tega cikla Dober vodja Ali vodite ljudi (skupino) kot srčni vodja? Ste gospodar svojega življenja ali popuščate do take točke, da ne živite več po svojih načelih, temveč ste se v mnogočem podredili volji drugih in ob tem zatajili svoje interese? Ali ste zrele in odrasle osebe tudi po duši in ne le po letih, torej odgovorni? Opazujete vodje in vidite mnoge napake, pa naj bodo to državni vodilni funkcionarji ali vaši nadrejeni? Običajno je to, kar nas moti na drugih, ravno naša največja pomanjkljivost ali napaka. Prevzemite tudi odgovornost, da počistite s preteklostjo, ki (morda) ni bila povsem rožnata; lahko vas zaznamuje celo travmatična izkušnja. Mnogi ujeti ali ‘zamrznjeni’ v preteklosti ne zmorejo voditi svojega življenja, kaj šele da bi bili dober vodja v svoji skupnosti, npr. družini. In ravno to bo na preizkušnji. Priča boste namreč dogodkom, kjer bo treba jasno presoditi in si odgovoriti na mnoga paradoksalna vprašanja, kot so: »Kdo sem jaz? Kakšna je moja pot? Kaj je Bog?« In tako naprej. Kot dober, srčni vodja (ne tiran) boste deležni javne pohvale in spoštovanja ter dosegli uspeh v očeh sveta. Odlomek iz knjige 36 karmičnih ciklov

Nič božanskega ni v pomanjkanju. Kreator je ta svet ustvaril zelo pester in bogat v vseh pogledih in pomenih. Samo dobro razsvetljen človeški um vidi priložnost za kreiranje, ki pelje k uspehu.

Kako vzgajati otroka te dušne skupine

* Ne marajo velike gneče, če je neizogibna (skupinska športna tekmovanja, javne prireditve in medijski nastopi), jih primerno motivirajte.

* Omogočite jim veliko prostora, gibanja v naravi in raziskovanja.

* Sledite jim v ciljih, ki pa naj bodo korak za korakom podprti z delovanjem. Nikakor ne pomaga sanjati o velikem športnem dosežku, če pa danes nisi pri volji za enourni trening. Torej? Gremo v akcijo. Pomembno je, da ne odklanjajo fizične izkušnje. Samo razmišljanje in sanjarjenje nas ne pripeljeta nikamor.

* Pomagajte jim stopiti iz cone udobja, kamor se radi zatekajo v stanju nemoči. Pomembno je, da ne opustijo odgovornosti do vsakodnevnih opravil in obveznosti, ki jih peljejo na pot uspeha.

* Pomagajte jim predstaviti pomen denarja. Mnogi namreč ta način izmenjave energije podcenjujejo.

* Ne silite jih k splošno uveljavljenim družbenim normam, saj nimajo prirojenega črednega nagona.

Aleksandra Winkler Drole.

* Čisto v redu je, če smo samosvoji, če s tem ne škodimo sebi in drugim. Ti ljudje so pač zelo radi sami, kar pogosto tudi so. Ne potrebujejo gneče okrog sebe, čeprav se tudi na to lahko privadijo do neke mere, če jim poklic to omogoča in je priložnost, da lahko po hrupnem dogodku v miru preživijo čas po svoji volji.

Ob pravilni vzgoji bodo otroci z izvorne dušne skupine Spika zrasli v odlične vizionarje, ki bodo zgled mnogim.

Kdaj se povezujemo s to zvezdo?

* Ko potrebujemo jasno videnje, ali smo na pravi poti.

* Ko smo med dvema različnima stranema in potrebujemo mediatorski duh.

* Pri energijskem čiščenju prostora, hiše, zunanje okolice.

* Pri stiku z negativnimi dušami, da se zaščitimo in razbistrimo vizijo.

* Ko potrebujemo božansko podporo za uspeh, sloves, bogastvo, če je naše delovanje skladno z našo dušno naravo.

