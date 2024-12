Družinski Primož Roglič: športni očka, aktivni podmladek (Suzy)

Primoža Rogliča je njegova žena Lora Roglič Klinc ujela med večernim sprehodom po domačem Monaku, ko je sinovoma Levu in Aleksu kazal, katere veščine mora obvladati pravi športnik.

Ko je naredil stojo na rokah, je mali Aleks osupnil, njegov starejši bratec pa je takoj hotel poskusiti tudi sam in hitro dokazal, da je talent več kot očitno v družini. Slovenski as že dolga leta živi v davčno ugodnejši monaški kraljevini, kjer je le njihov začasni dom, saj veliko časa preživijo v avtodomu, pogosti so seveda tudi Primoževi treningi, ki ga vodijo vsepovsod.

Par, ki je nedavno v dvojini užival na Baliju, se je vrnil v Evropo, kjer bo mlada družinica užila najlepše čare mrzlih dni in prazničnega vzdušja, preden kolesarski šampion spet zagrize v kolena.