Družinske počitnice Jerce Zajc: praznična idila na peščenih sipinah (Suzy)

Nekdanja novinarka in voditeljica Jerca Zajc, ki je bila kar nekaj let zaščitni znak tako nacionalke kot tudi komercialne Planet TV, neizmerno uživa v vseh trenutkih z najdražjimi. Velika ljubiteljica športnih aktivnosti in potovanj se je spletnim prijateljem med prazniki oglasila iz toplejših krajev. S srčnim izbrancem Jako in tremi otroki, hčerkama Viktorijo, Glorijo in sinom Tristanom, ki so ji rodili v prejšnjem zakonu, se je odpravila na oddih v Dubaj.

»Ko zamenjaš bele snežinke za zlate sipine. Božični puščavski safari,« je sporočila.

Jerca ne skriva navdušenja nad tamkajšnjo kulturo, običaji in pogledi na visoke zgradbe, ki človeku jemljejo dih. »To je mesto, kjer so presežki norma, meja pa je izziv na naslednjo mojstrovino,« je očarana. Z družino je obiskala še Oman, ki slovi po čudoviti in raznoliki pokrajini.