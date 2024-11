Družina za vedno (Suzy)

Najstarejša hči Bena Afflecka, osemnajstletna Violet, je to jesen začela študij na ameriškem Yalu. Čeprav sta njen oče in njena mačeha Jennifer Lopez poleti vložila prošnjo za razvezo, mlada študentka ohranja stike z družino, ki jo je pridobila v času njunega kratkega zakona. Tako jo je zdaj na Yalu obiskala Jenniferina mlajša sestra Lynda Lopez, ki dela kot novinarka. To ni pravzaprav nič presenetljivega, saj se Benovi in Jenniferini otroci menda zelo dobro razumejo, precej sta se zbližali tudi Violet in sama Jennifer, paparaci so ju večkrat opazili skupaj celo po koncu aprila, ko naj bi se par uradno razšel. Poleti sta nakupovali skupaj v prestižnem predelu The Hamptons in se objeti sprehajali po ulicah. Lyndin obisk je tako le še en dokaz, da so si vsi še vedno blizu in ostajajo povezani.

