Družina Vlahovič na lefkasu: lepota grške modrine

Ob prvem obisku tega razgibanega jonskega otoka ti postane nemudoma jasno, zakaj je med slovenskimi turisti visoko na seznamu najbolj priljubljenih letovišč. Lefkas te posrka vase z največjo paleto modrih odtenkov, ki so s sanjskih plaž, z visokih pečin in iz avtentičnih grških hišic še posebno očarljivi.

Družina Vlahovič z glasbenikom Mikijem na čelu se rada vrača v ta počitniški raj, kjer se umiri srčni utrip in vztrepetajo brbončice ob široki ponudbi lokalne kulinarike. »Obožujemo razgiban oddih, zato je ta otok kot nalašč za našo radovedno dušo, saj ponuja ogromno raznolikosti. Ni skrivnost, da je bogat s plažami, ki se uvrščajo med najlepše na svetu, ob tem pa je na 336 kvadratnih kilometrih površin veliko vznemirljivega za videti. Z ženo Petro in hčerko Tio smo se polni vtisov vrnili domov, in čeprav smo se v ljubki hiški z bazenom naužili grških lepot in dobrot, bi z največjim veseljem podaljšali dopust,« nam je priznal glava družine.

Da gre ljubezen res skozi želodec, sta na Lefkasu spoznala tudi Miki in Petra.

Nepozabni sončni zahodi, ki nahranijo dušo.

Najboljši so zajtrki z razgledom, kakršnega je imela družina Vlahovič, ki se je že navsezgodaj lahko ohladila v bazenu s čudovitim razgledom.

Pred odhodom domov so še zadnjič nazdravili na grško pravljico na Lefkasu.

Spektakularno plažo Porto Katsiki na jugu otoka bi bilo grešno preskočiti.

Rt Lefkatas, po katerem se imenuje otok, jih je osupnil z vso svojo veličastnostjo.

Tudi za kulturno dediščino so si vzeli čas in obiskali samostan Faneromeni

Slap Nidri daje občutek, da ste v sanjskem filmu.

Otok zaradi odlične lege ponuja hiter skok na celino, kjer vas čaka ogromno naravnih lepot, med drugim tudi izvir in soteska reke Acheron.