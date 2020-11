Domiselna družina Romih

Tarokerji!

Pred dnevi je kot strela z jasnega odjeknila novica, da se je koronavirus pritihotapil tudi v dom družine. Voditelj in njegovi najbližji se počutijo dobro, čas pa si krajšajo na različne načine. Boštjan in sinpogosto poprimeta za kitaro, vsi skupaj pa se najraje sprostijo ob družabnih igrah.»Spomladi sem sklenil mlajša otroka naučiti tarok in na moje presenečenje je bila potem ta igra nekaj tednov pravi hit. Pri čemer se je za najbolj zagrizeno kvartopirko izkazala najmlajša, devetletna. Tudi zdaj jeseni je kmalu prinesla karte na mizo in milo prosila za igro. Neverjetno, kako dobro ji gre! Le mame in šestnajstletneigra ne privlači, tako smo Dan, Lila in jaz glavni hišni tarokerji. Vsem nam je všeč tudi scrabble, pri katerem sestavljaš besede, imamo pa še eno zabavno igro, ki vključuje risanje in pisanje in ob kateri se vedno nasmejimo. Ja, to je lepša plat sicer neprijetne karantene, v kateri ohranjamo norčavost in povezanost,« pravi voditelj.