Dominika Švarc Pipan: To je njena sreča

Prava sreča se ne skriva v tistem, po čemer hrepeniš, ampak v tistem, kar imaš. In z njo se ob svojem osebnem prazniku ponaša ministrica Dominika Švarc Pipan, ki je ponosna, da ji je uspelo ustvariti družino, čeprav je bila pot do nje vse prej kot lahka. Zato je še toliko bolj hvaležna za materinsko vlogo, saj je z njo tudi osebnostno zrasla.

Njena akademska pot je bila dolga in uspešna, vzela ji je ogromno prostega časa, ki ga zdaj namenja hčerki in možu. Dragoceni so trenutki, ki jih lahko preživijo skupaj, brez odvečnega stresa, najraje v naravi, saj je ta še vedno njena najboljša terapevtka.

Rojstnodnevna praznovanja so odlična priložnost, da zaslužene počitnice dobijo še lepši priokus, in četudi je nedavno prevzela odgovorno funkcijo ministrice za pravosodje, je zelo dosledna pri ločevanju službenih obveznosti od družinske idile.