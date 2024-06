Domen in Aleš Valič: Žlahta ni strgana plahta (Suzy)

Tako nedvomno menita igralca Domen in Aleš Valič, ki ju je v objektiv takole nasmejana ujel direktor Mestnega gledališča Ptuj Peter Srpčič. V njihovi rodbini je igralstvo skorajda nujen poklic. »Smo družina Valič iz številne rodbine Valič, katero je nekoč po naključju odkril gledališki gen in se v tej družini počuti tako dobro, da noče ven. To pomeni, da je bil ta nagajivi gen prav radodaren s svojim gledališkim talentom,« se šalijo Valičevi fantje. Aleš nas je zabaval v nadaljevanki Skrito v raju, Domen v Vseh puncah mojega brata in priljubljenem TV-hitu Ja, Chef. Ali načrtujeta kakšen skupni projekt, še ne vemo, vsekakor pa bi ju bilo zanimivo videti skupaj na odrskih deskah ali pred kamerami. S Petrom sta pila kavo v bližini Križank, zato stiskamo pesti, da naklepajo kaj zanimivega za prihodnjo sezono.