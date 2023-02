Dobra vila: kaj vse se mora zgoditi, da imamo dovolj?

Res je, kaj vse se bo še moralo zgoditi v vašem življenju, da boste imeli dovolj, da boste končno nekaj spremenili? Seveda vse razumem, ker sem pred leti po tej poti hodila tudi sama na mnogih področjih življenja. Šele ko je dovolj bolelo, ko sem bila dovolj v 'drekcu pekcu', sem začela spreminjati stvari. Kar takoj na začetku vas izzovem, ali verjamete, da si kreiramo življenje s svojimi mislimi? Prepričana sem, da vsak, ki v rokah drži to revijo, zelo dobro pozna to vprašanje. S tem se vsak sooči pri prvi lekciji duhovnosti. In na tem mestu vam bom zastavila še eno vprašanje, ki ga ...