Ditko in Ferija Lainščka je povezala ljubezen (Suzy)

Skoraj ni Slovenca, ki ne bi poznal verza skladbe Ne bodi kot drugi, ki jo je kantavtorica Ditka uglasbila iz poezije Ferija Lainščka. V teh dneh je izdala skladbo z naslovom Ljubim te, ljubim, ljubezen, ki je prav tako uglasbitev pesmi najbolj prepoznavnega prekmurskega pesnika in pisatelja. Izid skladbe in videospota, ki je nastal s pomočjo fotografij pevkinih oboževalcev, ni naključje, saj Ditka in Feri z njo praznujeta deseto obletnico sodelovanja. Ob tej priložnosti sta še sporočila, da se jeseni odpravljata na turnejo koncertov uglasbene ljubezenske poezije.

»Ferija sem začutila v trenutku in zelo hitro sva ugotovila, da imava kljub starostni razliki zelo podoben pogled na svet. Povezujejo naju enake vrednote, med njimi je tudi ljubezen,« pravi.

Prihodnje leto bo praznovala 15 let glasbenega delovanja in izdala album v angleščini.