Eden najboljših hollywoodskih temnopoltih igralcev je 28. decembra dopolnil sedemdeset let. V karieri je prejel kar dva oskarja, dva zlata globusa, eno nagrado SAG in tonyja. New York Times ga je pred nekaj leti razglasil za največjega igralca enaindvajsetega stoletja. Njegova mama je imela kozmetični salon, oče je bil duhovnik. Ko sta se ločila, je imel 14 let in mama ga je poslala v vojaško šolo, kar mu je rešilo življenje, pravi, saj so fantje, s katerimi se je družil, vsi pristali v zaporu. Drugega oskarja je prejel za vlogo v filmu Dan za trening. Študiral je veliko različnih stvari, d...