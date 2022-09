Čustvena plat znanih Slovencev: Močan moški se zna opravičiti (FOTO)

Od nekdaj velja prepričanje, da moškim pretiran ponos preprečuje, da bi se povsem odprli, izrazili čustva in z jezika zlahka spravili besedo oprosti, ki včasih pomeni veliko več kot dejanja. Odnosov namreč ni težko skrhati, si je pa veliko težje pridobiti zaupanje ljudi, če človek ne zna pokazati svoje čustvene plati. Nazadnje je to storil košarkarski as Luka Dončić, a tudi nekateri drugi znani Slovenci so v preteklosti dokazali, da slab trenutek ali dejanje ne zmore zasenčiti človekovega dobrega srca, če je opravičilo iskreno. Boleč poraz Imenitna predstava naših košarkarjev se je usta...