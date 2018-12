Sin Nik je lep po mami

Takole raznežen je bil Denis ob prvem pestovanju sinčka Nika.

Z Anjo Ramšak in Miho Deželakom že kujejo načrte za prihajajoči dobrodelni maraton.

Še zadnjič nas je navdihoval s skrbjo za svojega prvorojenca, zdaj pa se po njegovem domu že razlega jok novega družinskega člana. Ta je ganjenega očeta tako prevzel, da je kot Božiček z veliko zabavo nagradil sodelavce in prijatelje.Na Infonetu, kjer je zaposlen, so dolgo v noč nazdravljali v čast rojstvu dečka, za kateregapravi, da je lep kot mamica. Četudi ne bo izkoristil dopusta, ki je pri novopečenih očetih pravi hit, se bo po 28-urnem dobrodelnem maratonu Radia 1 odpravil na tritedenski oddih oziroma na pomoč svoji. Z ženo sta si namreč razdelila zadolžitve, v bodoče bo on bolj skrbel za Tima, hodil ponj v vrtec in ga vozil na popoldanske dejavnosti.»Vsaj takšen je dogovor,« se nasmehne in nas preseneti še z enim darilom: 20. decembra bo na Kongresnem trgu brezplačno obogatil četrtkov večer s svojo uspešnico Moški so z Marsa, ženske so z Venere – pod pogojem, da bodo do začetka predstave zbrali vsaj 100.000 evrov za pomoč družinam v stiski.Ob tej priložnosti je že aktivna tudi telefonska številka 1919, prek katere lahko darujete s poslanim sporočilom POMAGAM1 ali POMAGAM5. Prežet z najlepšimi starševskimi občutki in raznežen ob novem rojstvu je z nami delil še trenutke Timove radosti.»Je precej nežen fant in temu primerno se je lepo, čustveno odzval, čeprav je pričakoval bratca, s katerim se bo lahko pogovarjal in igral. A na to bo moral še malce počakati,« je simpatično zaključil.