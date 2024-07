Charles Eisenstein: Edino varnost je mogoče najti v skupnosti (Suzy)

Predavatelj in pisec o zavesti, denarju in človeški evoluciji za svoje delo in objave ne sprejema denarja, ampak samo prostovoljne prispevke. Diplomiral je iz matematike in filozofije na univerzi Yale, prepoznaven je postal 2017. z delom Vzpon človeštva. Pravi, da današnji denarni sistem temelji na stebru ločenosti, iz katere izhajajo vse krize, ki se zgrinjajo nad nas: odtujenost od narave, razpad skupnosti, razdvajanje resničnosti na materialni in duhovni svet. Rešitev je, da odvzamemo moč denarju, se vrnemo k ekonomiji obdarovanja, ne delamo za preživetje, ampak za izražanje svojih edinstvenih darov.