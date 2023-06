Cene Prevc na novi poti: Izkušnje so mi prišle prav (Suzy)

Smučarski skakalec se je od dolgoletne športe poti poslovil konec lanskega leta, letos pa je v Planici še zadnjič skočil in s tem napovedal, da ga v življenju čaka še veliko lepih in vznemirljivih stvari. Ena izmed njih je tudi gostinstvo, ki 27-letnika mika že od najstniških let, ko je dokazal, da je za točilnim pultom izjemno spreten, danes pa kot gostinec in lastnik svojega vina suvereno koraka po poti, o kateri je sanjal zadnjih nekaj let.