Ob koncu februarja je Venerina konjunkcija z Neptunom v ribah v vas nekaj aktivirala – glas vašega srca. Ker ste bili tako zasedeni z delom, politiko in družbo, je polna luna v devici naredila red in prisiljeni ste bili pospraviti vse, kar ni imelo več smisla za naprej. Vodilo marca je, da znova postavite v ospredje odnose in ustvarjalnost ter slišite glas srca. Dobra novica je, da se bodo ves mesec vsi glavni planeti premikali direktno, kar prav tako povečuje potencial za premik naprej. To bo vodilo meseca. Čas je, da pustite preteklost za sabo ter se samozavestno in pogumno premaknete...