Brezglutensko in vsestransko proso (Suzy)

Sodi med izjemne starodavne žitarice, ki preživijo tudi v težkih okoliščinah. Izredno odporno je proti suši in škodljivcem, zato celo zmanjša skrbi glede pristnosti bio certifikata. Brezglutensko in vsestransko žito se šopiri z bogato vsebnostjo proteinov, vlaknin in antioksidantov, zato ni čudno, da se strmo vzpenja na lestvici priljubljenosti.

Nutricionisti so si enotni tudi glede ustreznosti ogljikovih hidratov, saj zaradi nizkega glikemičnega indeksa ne prihaja do nenadnega dviga krvnega sladkorja in pretirane obremenitve telesa. Vsekakor ne pozabimo še na vitamine in minerale, ki jih vsebuje – predvsem magnezij, fosfor, cink, folno kislino, B-vitamine in železo, ki zaokrožijo celoto, zaradi katere lahko trdimo, da je proso odlična izbira za naše zdravje in delovanje telesa.

Pripomore k razstrupljanju telesa in hujšanju , saj vsebuje spojine, ki pospešujejo potenje in odvajanje vode, hkrati čisti črevesje in nudi občutek sitosti.

, saj vsebuje spojine, ki pospešujejo potenje in odvajanje vode, hkrati čisti črevesje in nudi občutek sitosti. Preprečuje razvoj sladkorne bolezni , ker se lahko pohvali z nizkim glikemičnim indeksom in skrbi za uravnavanje krvnega sladkorja.

, ker se lahko pohvali z nizkim glikemičnim indeksom in skrbi za uravnavanje krvnega sladkorja. Z visoko vsebnostjo rastlinskih vlaknin in spojin omogoča normalno raven holesterola .

. Ker je bogat z magnezijem, krepi zdravje srca in ožilja .

. Pravo razmerje kalcija in drugih pomembnih hranil blagodejno deluje na kosti in živčevje .

. Odlično nadomešča žita, ki jih celiakaši ne smejo uživati.

Vse to in še več velja za oluščeno proso, imenovano tudi prosena kaša. Ta se skuha kot priloga, recimo z dodatkom najljubše zelenjave, ali vmeša v takšne in drugačne enolončnice. S proseno kašo lahko ustvarimo tudi kakšno solato, hitro malico ali narastek ter pripravimo številne sladice.

Kaj pa neoluščeno?

Odet v razkošne luščine zasije pod žarometi – oziroma zasije naša koža. Neoluščeno proso namreč vsebuje ogromno silicija, ki je bistveno za nastajanje kolagena in ostalih hranil, kot so B-kompleks (predvsem biotin), kremenčeva kislina, vitamin E, ki skupaj ugodno delujejo na obnavljanje kože in nohtov ter skrbijo za rast las in preprečujejo njihovo izpadanje.

Tradicionalno se žlička zmletega neoluščenega prosa zmeša z jogurtom ali posuje po kosmičih, nekateri ga čez noč namakajo v vodi, drugi pripravijo masko za nego kože. Bodite inovativni, tokrat vam v pokušino ponujamo dva recepta s proseno kašo. Pa dober tek!

Špinačni narastek s proseno kašo

Potrebujemo:

pol skodelice prosene kaše

eno skodelico in pol jušne osnove

2 šalotki

3 stroke česna

nekaj listov lovorja

1 dobro pest sveže špinače

250 ml ovsene kreme za kuhanje

žličko kurkume

žličko ingverja v prahu

četrt žličke muškatnega oreščka

četrt žličke kajenskega popra

četrt žličke limoninega popra

ščepec soli

olivno olje

pol skodelice parmezana (obstaja veganski)

Priprava:

Na olivnem olju prepražimo drobno sesekljano šalotko, česen in liste lovorja. Dodamo proseno kašo in pražimo še od 2 do 3 minute. Zalijemo z jušno osnovo in kuhamo dobrih 10 minut, da proso vpije vso tekočino. Medtem v kozici rahlo segrejemo ovseno kremo, ki jo začinimo s kurkumo, ingverjem, muškatom, poprom in soljo. V pekač položimo kuhano proseno kašo in odstranimo liste lovorja. Primešamo svežo špinačo, zalijemo z začinjeno ovseno kremo in posujemo z naribanim parmezanom. V ogreti pečici na 200 °C pečemo od 25 do 30 minut, nato jed še kakšnih 20 minut pustimo počivati.

Različica: Narastki se sicer pripravljajo z jajci – v tem primeru 3 zmešana jajca prelijemo čez jed (preden jo posujemo s parmezanom in postavimo v pečico). Hkrati namesto ovsene kreme uporabimo skodelico mleka ali izbranega rastlinskega napitka. Ovsena krema namreč jed naredi nekako bolj kompaktno, kurkuma poskrbi, da ni tako bleda. Če uporabimo jajca, nam ta pričarajo enak učinek.

Kolač z gozdnimi sadeži in proseno kašo

Potrebujemo:

eno skodelico in pol prosene kaše

skodelico mandljevega napitka

skodelico vode

pol skodelice mandljeve kreme

2 skodelici zamrznjenih gozdnih sadežev

skodelico indijskih oreščkov

5 žlic javorjevega sirupa

2 žlički vaniljevega izvlečka

pol žličke cimeta

ščepec soli

pol skodelice mandljevih lističev

Priprava:

Za začetek segrejemo mandljev napitek in skodelico vode, primešamo javorjev sirup, vaniljev izvleček, cimet in ščepec soli. V to mešanico stresemo proseno kašo in na rahlem ognju kuhamo dobrih 10 minut. Vse skupaj prestavimo v pekač, prelijemo z mandljevo kremo, posujemo s sesekljanimi indijskimi oreščki, obložimo z gozdnimi sadeži (ki smo jih prej odtajali in kar se da osušili) in na koncu čez vse potresemo mandljeve lističe. Postavimo v pečico, ogreto na 200 °C, in pečemo slabo uro, dokler kolaček ne dobi lepe zlato rumene skorjice. Sladico nato vsaj 15 minut pustimo počivati.

Vir: Meta, več kot trgovina za zdravo življenje, blog Nataše Kolmanko – www.mojameta.si, foto getty images