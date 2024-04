Naravno je najboljše, so si enotne naše znane Slovenke. Ne bojijo se sledi, ki jih puščajo leta, ampak sprejemajo vsak kožni naborek na obrazu kot darilo bogatih izkušenj. Gube pišejo zgodbe »Kraljica, je kraljica. Z gubami ali brez,« je neposredna Nina Osenar. »Na družabnem omrežju opazujem, kako so ženske že v rosnih letih obsedene s tem, da se morajo znebiti gub,« še pripomni in zatrdi, da ne hlepi po videzu dvajsetletnice. »Ponosno nosim svojih štirideset let in nimam namena brisati sledi naravnega procesa, ki mu nihče ne more ubežati. Počutim se dobro in ne bom se dala speljati toksičnim...