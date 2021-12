Boštjan Romih nazdravil 150. Ambientom

Boštjan Romih te dni praznuje prav poseben jubilej. Z ekipo Ambientov bodo nazdravili že 150. oddaji. V šestih letih so gledalcem pokazali več kot 400 hiš, stanovanj in vrtov. Voditelj, ki je ljubitelj vsega lepega, uživa v njenem nastajanju in za božično oddajo pripravlja posebno darilo.

»Na božični dan smo pripravili presenečenje. Oglasili se bomo iz posebnega ambienta,« pove voditelj oddaje, ki bo gledalcem v zadnji oddaji letošnjega leta pokazal utrinke iz najlepše prenovljenih slovenskih tradicionalnih hiš, z novimi očmi pa se bomo vrnili tudi v objekt, ki je gledalce v vseh teh letih najbolj navdušil – v najbolj občudovano hišo v nekdanjem seniku na Koroškem.

Kmalu pa ga čakajo že novi izzivi, saj se januarja vrača v jutranji program, kjer bo z Ljubico Mlinar vodil oddajo Dobro jutro. »To bo poseben izziv. Oddaja je v živo in nič ti ne da take budnosti in fokusa kot rdeča lučka. Sicer pa so mi jutranje ure vedno bolj domače,« veselo zaključi.