Vse skupaj se je začelo kot šala. Ko se je začelo govoriti, da lastnik facebooka, Mark Zuckerberg, pripravlja twitterju podobno platformo, je Elon Musk (lastnik twitterja) tvitnil, da je pripravljen na dvoboj v kletki s konkurentom. Zuckerberg, ki že dolgo časa trenira jiu-jitsu in je pred kratkim osvojil celo zlato in srebrno medaljo na tekmovanju, je pristal – in drama se je začela. Največja težava je v razliki med višino in težo, saj 51-letni Musk v višino meri dobrih 185 centimetrov in tehta več kot 90 kilogramov, medtem ko ima Zuckerberg le malo čez 170 centimetrov in komaj 68 kilogramov...