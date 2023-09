Blažka Müller: Zaljubljena v življenje (Suzy)

V sebi namreč nosi večno eleganco in milino, ki nas boža skozi zaslon. Vzorci, barve, umetnost, zgodovina in cvetovi vseh oblik zaznamujejo vsakdan te vznemirljive Ljubljančanke. Že na daleč se zasluti, da je ljubezen do življenja njeno osnovno načelo, zato še bolj radostno srka znanje, spoznava lepote jezikov in ljudi.

Še vedno upamo, da jo bo nekdo s pretanjenim okusom za kakovost in estetiko spet zvabil nazaj na televizijo. Do takrat pa se bomo morali na družabnem omrežju naužiti njene neponovljive osebnosti.

Ko pride jesen, pospravi svoje pahljače, ki razkrivajo tudi bogastvo njenega notranjega sveta.

Instagramu se je pridružila septembra 2020 z retro fotografijo svojega mansardnega stanovanja.

Včasih drsa v Moskvi, včasih na zimskih pejsažih flamskih mojstrov.

Deklico, ki je brala ljubezenske romane, je ovekovečil Tomaž Gregorič.

Na morju je med športnim udejstvovanjem videti kot mladenka.

Ne čudi, da je očarana nad Portugalsko, ko pa je doktorirala iz portugalščine.

Da je lepota dedna, dokazuje portret s hčerko Stelo.

Brez kristala, porcelana in vrtnic pri Blažki ni praznovanja.

Police njene delovne sobe pripovedujejo na tisoče zgodb.