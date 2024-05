Znani so zmagovalci 12. sezone programa Varno na kolesu

Danes se je z zaključno prireditvijo sklenila še ena uspešna sezona vseslovenskega programa Varno na kolesu. Postregla je z odličnim vzdušjem in športnim duhom, strokovna žirija pa je za zmagovalce razglasila učence iz Osnovne šole Olge Meglič Ptuj in Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak.

Prvi so se izkazali v vsebinskem sklopu Postajam kolesar, medtem ko so si drugi nagrado priborili z izvrstno izpeljanimi nalogami iz področja Aktivno na kolesu.

Zmagovalci in drugi sodelujoči so na simpatični prireditvi prejeli priznanja in bogate nagrade, vsi skupaj pa so sklenili, da bodo še naprej spodbujali kolesarsko kulturo. Za glasbeno popestritev in nasmejane obraze otrok je poskrbel priljubljeni raper Nipke.

Nova generacija kolesarjev uspešno prikolesarila na cilj

Prvo mesto je pripadlo Osnovni šoli Olge Meglič Ptuj, ki je v vsebinskem sklopu razpisa Postajam kolesar opravila največje število nalog.

Zaključna prireditev Varno na kolesu. FOTO: Varnonakolesu.si

Učenci so za svoj trud prejeli privlačno denarno nagrado v višini 1.000 evrov, ki bo šoli zagotovila nadaljnje izvajanje prometno-vzgojnih aktivnosti in priložnost za izboljšanje infrastrukture za varno kolesarjenje. Vsi finalisti tega sklopa (predstavniki osmih šol), pa so prejeli še kolesarske čelade partnerja Telekom Slovenije.

Drugo mesto je zasedla Osnovna šola Zbora Odposlancev Kočevje ter prejela šolsko kolo in paket praktičnih nagrad. S prejetim kolesom bodo mladi kolesarji lahko svoje sposobnosti preizkušali tudi v šolskem času.

Tretje mesto si je prislužila Osnovna šola Branik, strokovna žirija pa jo je nagradila s servisom koles za šolo in lokalno skupnost, ki ga podarja Zavarovalnica Triglav.

Strokovna ekipa bo kolesa temeljito pregledala in popravila ter s tem zagotovila njihovo varnost in zanesljivost, kar je ključno za brezskrbno kolesarjenje.

Zmagovalne šole RAZPISA Postajam kolesar so:

1. mesto | OŠ Olge Meglič Ptuj

2. mesto | OŠ Zbora Odposlancev Kočevje

3. mesto | OŠ Črna na Koroškem

Aktivno na kolesu vsak dan

Učenci iz OŠ Toneta Tomšiča Knežak so si prislužili prvo mesto v skupnem seštevku opravljenih nalog vsebinskega sklopa Aktivno na kolesu.

FOTO: Varnonakolesu.si

Zadovoljni predstavniki partnerjev programa Varno na kolesu. FOTO: Varnonakolesu.si

Za trud in prizadevnost so poleg denarne nagrade v višini 1.000 eur prejeli tudi paket praktičnih nagrad in bon za športno aktivacijo celotne šole pod okriljem AMZS. Osvojili so namreč tudi nagrado za najboljšo nalogo na področju prometnih pravil.

Učenci OŠ Heroja Janeza Hribarja Stari Trg pri Ložu so osvojili drugo mesto v skupnem seštevku opravljenih nalog omenjenega vsebinskega sklopa. S svojo vztrajnostno so dobili novo šolsko kolo in praktične nagrade, ki jih bodo spremljale ob njihovih kolesarskih podvigih.

Na tretje mesto, ki je zagotovilo bon partnerja AMZS za izvedbo prometne predstavitve in praktične nagrade, so je uvrstila OŠ Jurija Vege Moravče.

Zmagovalne šole RAZPISA Aktivno na kolesu so:

1. mesto (skupno) | OŠ Toneta Tomšiča Knežak

2. mesto (skupno) | OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

3. mesto (skupno) | OŠ Jurija Vege Moravče

Program s tradicijo, ki je z znanjem obogatil že 12. generacij kolesarjev

Vodja programa Tanja Medved Voglar je ob zaključku dejala: »Ponosni smo, da je za nami že 12. uspešna sezona programa Varno na kolesu.

Skupinska fotografija udeležencev. FOTO: Varnonakolesu.si

Tudi letos smo poleg prometne varnosti in znanja o prometu spodbujali k ozaveščanju o trajnostni mobilnosti. Šole oziroma učenci so s svojimi izdelki navdušili žirijo ter ponovno dokazali, da premorejo veliko znanja, kreativnosti ter jim je kolo zelo ljubo prevozno sredstvo.

Z zadovoljstvom se oziramo na minulo sezono, saj smo uspeli izvesti tudi prvo usposabljanje za učitelje mladih kolesarjev. Prepričani smo, da bomo z dobrim sodelovanjem vseh partnerjev, drugih podpornikov ter predvsem zavzetim sodelovanjem otrok na varnejše kolesarske izkušnje pripravili nove generacije učencev.«

Za več informacij o aktivnostih obiščite spletno stran Varno na kolesu.

—

O program Varno na kolesu:

Program Varno na kolesu že od leta 2012 poteka na pobudo družbe Butan plin s podporo Zavoda RS za šolstvo, Javne agencije RS za varnost prometa, Policije, AMZS, Fundacije Neurotrust, podjetja Telekom Slovenija, zavarovalnice Triglav in družbe BTC.