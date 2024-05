Po nesreči, zaradi katere je imel zlomljenih kar 38 kosti, spet snema

Nikoli ne bo imel niti enega slabega dne več. To je vodilo ameriškega igralca Jeremyja Rennerja, potem ko je preživel hudo nesrečo na prvi dan novega leta 2023, ko ga je povozil sedemtonski plug. Zlomil mu je 38 kosti, pljuča so se mu sesedla, delček raztreščenega rebra mu je prebodel jetra, eno izmed zrkel mu je viselo iz očesne jamice. Bil je v neznosnih bolečinah, a kljub temu je v tistih ključnih trenutkih, ko je iz njega odtekalo življenje, ohranil mirno kri.

»Ko si pregnan čez vse svoje meje, telesne, čustvene, duhovne, je to čudovita lekcija. Zdaj do konca življenja ne bom imel več slabega dne, to je nemogoče. In to je darilo,« je leto in pol po nesreči, ko je že skoraj pri svoji polni moči, povedal zvezdnik. Spoznal je tudi, kako pomembno je ne delati panike. »Le dihaj! Če ne dihaš, te namreč ni več. Da lahko hodiš, moraš postaviti eno nogo pred drugo. In nato shodiš. In prav to, korak za korakom, tako bi morali gledati na življenje.«

Do konca življenja ne bom imel več slabega dne.

Nesreča je bila brutalna. Druge besede zanjo Renner ne najde. Zahtevni so bili tudi operacije in okrevanje. Danes je zaradi dogodka skoraj polčlovek, polrobot. Ena izmed njegovih nog je skoraj povsem kovinska, prav tako skoraj polovica obraza in celotna desna stran hrbta. Znova se je moral naučiti hoditi in nadzorovati telo. »Pomembno si je bilo postavljati cilje,« je povedal igralec in dodal, da sta pri okrevanju igrali pomembno vlogo tako moč kot vzdržljivost.

Svojo dolgo in naporno pot z roba groba do vrnitve pred filmske kamere je popisal v knjigi. »Govoriti o tem je bilo precej osvobajajoče in zdravilno. Razbremenil sem se težkih misli, razgrnil svoje misli o življenju in smrti, o okrevanju in vsem, česar me je to naučilo.« Knjiga naj bi na police prišla do konca leta.

Po nesreči ni vedel, ali bo še kdaj hodil, da bi spet snemal akcijske filme, pa se mu je zdelo nemogoče. Zdaj se vrača s tretjo sezono akcijske serije Župan Kingstowna. Priznal je, da je bil na prvi snemalni dan grozno živčen, izvajanje kaskaderskih podvigov pa je črtal s seznama reči, ki jih lahko počne. »Toda nato sem stopil k režiserju in mu rekel, da bi kljub temu poizkusil. In mišični spomin je nato opravil svoje. Nisem vedel, ali mi bo uspelo, a mi je.«