Zdravniki so goljufali

Kriminalna zgodba bogov v belem, ki so jo leta 2021 razkrile Slovenske novice, je predvčerajšnjim doživela sodni epilog. Izolski in mariborski zdravnik Tihomir Pešić in Bojan Lovše ter njuna ljubljanska kolegica Marjana Grosek Pšeničnik, ki so jim dišali nezakoniti denarci, so pravnomočno obsojeni. Goljufali so do anonimne prijave, kar šest let (med letoma 2008 in 2014), in sicer tako, da sta ljubljanska zdravnica in izolski zdravnik ponarejala ter nezakonito izdala kar 2477 zdravniških spričeval za voznike. Bojan Lovše je kolegoma dajal faksimile svojega podpisa, da sta lahko nezakonito izda...