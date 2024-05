V Slovenski škofovski konferenci deluje osem škofov, med njimi tudi Jurij Bizjak, ki je februarja 2022 dopolnil 75 let – to je starost, ko je moral po cerkvenih predpisih napisati prošnjo papežu, da se odpoveduje škofovski službi. Škof Bizjak je ravnal, kot velevajo pravila, in je formalno upokojen. Toda službo še vedno opravlja. Tako je bilo tudi v primeru novomeške škofije, ki je šele tri leta po odstopu Andreja Glavana leta 2021 dobila novega škofa Andreja Sajeta. Jurij Bizjak je del Slovenske škofovske konference, ki jo vodi Andrej Saje. FOTO: SŠK/Jaka Ercegovčevič Papež Janez Pavel II. ...