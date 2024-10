Biti in postati steber luči (Suzy)

Oktober je čas za pot navznoter. Število ena predstavlja posameznika, ki ve, kdo je, in se je posledično sposoben povezati s številko nič, ki ni nič, ampak je celota vseh potencialov. Deset pomeni avtoriteto, red in odgovornost, zato mora oktobra volan prevzeti edina resnična avtoriteta, to je naša luč ali duša. Portali10/10 iluminacije ali razsvetljenja (10/10, 19/10, 28/10) nas vabijo, da vase vnesemo več izvorne luči. Oktober ponuja tehnični pregled našega življenja, da nadaljujemo, kar nas podpira, popravimo ali zaključimo tisto, kar ne deluje, zamenjamo staro za novo – temo za luč – in pričnemo živeti naslednje poglavje življenja. Bolje to kot ponovno teči stari krog, mar ne?



Je vaša luč prižgana?

Človeško življenje je zanimivo. Prišli smo s števila nič, ki predstavlja krog, vso kreacijo ali zavest enosti, in se rodili v enega človeka, v predstavnika te celote. Prišli smo iz luči, da živimo to svetlobo vsak posebej na svoj edinstveni način. Da smo steber luči se nam je zdelo čudovito in izvedljivo poslanstvo. Zakaj? Ker smo vedeli, da imamo na voljo neusahljiv vir luči, drug drugega in telo, da skozenj teče luč. Naše poslanstvo je večno, njegova garancija ne bo nikoli potekla, le navodila, kako biti steber luči, smo založili, zakomplicirali ali zanemarili in s tem kot posamezniki in človeštvo izgubili veliko luči, smisla in smeri.

Kot umivanje zob

Z vami bom delila avtorsko meditativno tehniko stebra luči, ki jo lahko dela vsakdo, tudi otroci. Izvajam jo vsako jutro, že več kot dvajset let. Če jo boste delali vsakodnevno vsaj 11 minut, se bo izboljšalo vse v vašem življenju. Delate jo lahko celo, če zaradi poškodb ali drugih vzrokov ne morete stati ali hoditi. Po navadi si vsi zjutraj umijemo zobe, sedaj bo na tem spisku, upam, še steber luči.

Svetilka v obliki drevesa

Predstavljajte si, da ste drevo. Vaše roke so veje, vaše telo je deblo in iz vaših nog tečejo nevidne korenine v središče Zemlje. Lahko si predstavljate, da ste svetilka v obliki drevesa. Vaše prvo poslanstvo je, da se vsak dan zjutraj prižgete. Se boste? Usedite se v jogijski lotus položaj ali na stol in vzravnajte hrbtenico. Če sedite na stolu, noge niso prekrižane, stopala se dotikajo tal. Roke imate na kolenih, dlani gledajo v nebo. Glavo držite naravnost in zaprite oči. Ves čas dihajte skozi nos. Meditacijo razdelite na tri dele. Najprej vdihnite sonce ali svetlobo iz izvora skozi kronsko čakro nad glavo v fizično telo in jo z izdihom razporedite po telesu. Vdih in izdih naj bosta časovno enakovredna. Po nekaj minutah pričnite vdihnjeno svetlobo pošiljati v svojo avro – v eterično, čustveno, miselno in duhovno telo. Na koncu vdahnite svetlobo hkrati v telo in avro in jo z izdihom pošljite iz stopal v središče Zemlje za prizemljitev.

V preprostosti je moč

Brezplačno predavanje in meditacijo stebra luči najdete na moji spletni strani. Za to preprosto tehniko se skrivajo mnoga starodavna in moderna znanja, od 5000-letne kundalini joge do kvantne fizike. Z vsakim dnem bosta vaše telo in avra sposobna sprejeti in integrirati več svetlobe. Nekega dne ne boste več 30-vatna žarnica, ampak 60- ali 100-vatna. Z vsakim dnem boste imeli močnejše veje in korenine, in četudi vas bo vihar življenja zamajal fizično, čustveno ali psihično, vas ne bo nikoli preveč polomil ali izkoreninil. Z vsakim zavestnim dihom boste vase dihali prano, ki vam omogoča življenje, brez nje telo umre. Postajali boste svetilnik tudi za druge ljudi, samo ne pozabite se prižgati, kajti ugasnjen svetilnik, še tako velik in močan, ne pomaga nobenemu popotniku ali ladji. Bodimo to, za kar smo bili rojeni.