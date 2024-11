Bilo je nekoč: Scarlett Johansson (Suzy)

Hči danskega arhitekta in newyorčanke s poljskimi koreninami se je rodila hkrati z bratom dvojčkom Hunterjem. Ima še starejšega brata in sestro, odraščala je na Manhattnu.

Dvaindvajsetega novembra praznuje 40. rojstni dan, tretjič je srečno poročena s Colinom Jostom.

Igrati je začela že v otroštvu in obiskovala ure igranja, pri desetih letih je prvič nastopila v filmu. Navdušila je v filmu Šepetati konjem in igrala v več otroških ali mladinskih vlogah, nazadnje v Izgubljeno s prevodom pri sedemnajstih in Dekle z bisernim uhanom pri devetnajstih. Z Woodyjem Allenom je posnela dva filma: Zadnji udarec in Ljubezen v Barceloni. Ustvarjala je zelo raznolike vloge, a so vsi kritiki kljub temu ves čas poudarjali le njeno privlačnost, česar si ni nikoli želela. Vseeno je z veseljem postala Črna vdova v vesolju Marvel.

Za vlogo dekleta z bisernim uhanom, ki je navdihnilo Vermeerja, je bila nominirana za bafto in zlati globus.

Kot Črna vdova je postala del vesolja Marvel.

Prvič je bila poročena z Ryanom Reynoldsom, v drugo je obljubila zvestobo Francozu Romainu Dauriacu, s katerim ima danes desetletno hčerko Rose, v tretje je srečna s piscem Colinom Jostom, s katerim ima še triletnega sina Cosma.

Bila je obraz številnih znamk, promovirala je oblačila, parfum, šampanjec in mnogo več.

Vedno si je želela nastopati na Broadwayu, kar šteje za enega najpomembnejših dosežkov v karieri.

Je glasna zagovornica ženskih pravic in pogosto nastopa na protestih.