Bilo je nekoč: Rod Stewart (Suzy)

Rodil se je na severu Londona kot najmlajši od petih otrok. Šolo je opustil pri petnajstih, da bi postal nogometaš, a ga je povleklo v glasbo. V šestdesetih letih je bil član več skupin in nato 1971. izdal samostojni album, na katerem je bil njegov prvi hit Maggie May. Kmalu za tem se je preselil v ZDA, kjer je osvajal radijske valove, razvpite zabave in vrhunske manekenke. Osemdeseta mu niso šla tako dobro, a že v devetdesetih se je spet izkazal in s hitom Have I Told You Lately zacementiral svoj status zvezdnika.

Preden je postal pevec, je imel različne službe, med drugim je kopal grobove.

Z Ronom Woodom, ki je potem postal član The Rolling Stones, sta nastopala v skupini Faces.

Leta 2000 je izvedel, da ima raka na ščitnici, zaradi katerega se je moral ponovno naučiti petja. Pred sedmimi leti je prebolel še raka na prostati. Ima osem otrok s petimi ženskami. Pri osemnajstih sta se z dekletom odločila dati v posvojitev prvorojenko Sarah, iz prvega zakona z Alano Stewart ima Kimberly in Seana, dekle Kelly Emberg mu je potem rodilo Ruby. V drugem zakonu mu je Rachel Hunter rodila Renee in Liama, v tretje je zdaj srečen s Penny Lancaster in imata dva sinova.

Kot ljubitelj nogometa je z Eltonom Johnom celo za šalo treniral z nogometnim klubom Watford, preden je ta postal direktor kluba.

V ZDA je hitro postal znan kot pevec s hripavim glasom, ki rad zapeljuje svetlolaske.

Med letoma 1990 in 2006 je bil poročen z Rachel Hunter.

Ko je leta 2016 prejel viteške časti in postal sir Rod Stewart, ga je spremljala Penny z Alastairjem in Aidenom.