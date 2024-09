Bilo je nekoč: Michael Douglas (Suzy)

Rodil se je kot najstarejši od štirih sinov igralca Kirka Douglasa. Diplomiral je iz igralstva, a prvo televizijsko vlogo dočakal šele leta 1969. Dve leti pozneje mu je oče podaril pravice za film Let nad kukavičjim gnezdom, za svojo producentsko vlogo pri njem je prejel prvega oskarja.

Kot igralec se je prvič izkazal v filmu Lov za zelenim diamantom. Sledil je kup uspešnic, od Usodne privlačnosti in Wall Streeta ter Vojne zakoncev Rose do Prvinskega nagona in Razkritja. V devetdesetih se je po 18 letih zakona ločil od prve žene Diandre, s katero ima sina Camerona, ki mu je povzročil veliko sivih las, saj je bil zaradi drog v zaporu kar sedem let.

Čeprav je bil njegov oče znan igralec, se je prebijal počasi in s trdim delom.

Na snemanju filma Preprodajalci je Michael spoznal Catherine Zeta-Jones, ki je postala njegova druga žena. Leta 2010 so mu diagnosticirali raka na grlu, za katerega se je izkazalo, da je v resnici rak jezika, bolezen je uspešno premagal.

V filmu Wall Street je igral s Charliejem Sheenom in si prislužil še oskarja za glavnega igralca.

V kultnem filmu Usodna privlačnost je igral z Glenn Close.

S Sharon Stone sta bila nepozabna v Prvinskem nagonu.

Kot Liberace v filmu Moje življenje z Liberacejem si je prislužil emmyja, zlati globus in nagrado SAG.

S Catherine Zeta-Jones sta poročena že 24 let in imata hčer Carys in sina Dylana.