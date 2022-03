Bilo je nekoč: Lado Leskovar (FOTO)

Triindvajsetega marca je osemdeset okroglih let slavil legendarni Lado Leskovar. Pevec številnih znamenitih slovenskih popevk in šansonov ter glasbenik z izjemnim in prepoznavnim glasom se je rodil v Ljubljani, v družini vojaškega kapelnika.

V življenju ga ni zanimala le glasba, kot novinar in urednik je deloval na RTV Slovenija, od leta 1998 pa je tudi slovenski ambasador Unicefa.

Kot otrok je veliko prepeval, v nižji gimnaziji je začel igrati še kitaro, pozneje se je uveljavil kot glasbeni zvezdnik v Jugoslaviji, bil pa je priljubljen tudi v Sovjetski zvezi. Priznani šansonjer je prijateljeval s številnimi imeni svetovnega kova, več kot 300 posnetkov popevk in šansonov pa ga nedvomno uvršča med legende slovenske glasbe.

Poročil se je štirikrat, vsakič v drugem mestu. Prvič v Beogradu, drugič v Opatiji, tretjič v Leningradu (današnjem Sankt Peterburgu) in nazadnje v Ljubljani. »Vse moje žene so bile lepe, Verica pa je tudi pametna, saj je ostala z mano,« o ženskah in tisti, ki jo še danes najbolj ljubi, rad pove pevec.

Lado je nekoč dejal, da je bil vedno drugačen in da nikdar ni menil, da je lep. »Le svoj. Vedno sem govoril, da sem raje pameten kot lep.«

Leta 1967 je s pesmijo Vse rože sveta zastopal Jugoslavijo na tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju.

Prvo nagrado je osvojil leta 1963 na Slovenski popevki na Bledu s pesmijo Malokdaj se srečava.

Najbolj odmevna filmska vloga je bila v slovitem angleškem filmu Isadora, v katerem je igral ob Vanessi Redgrave.