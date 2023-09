Bilo je nekoč: John Corbett (Suzy)

Rodil se je v Zahodni Virginiji in pri sedmih letih začel igrati kitaro, pozneje pa razmiš­ljal, da bi postal šerif. Ko si je poškodoval hrbet, je nehal delati v jeklarni in se vpisal v frizersko šolo, ob večerih pa obiskoval tečaj igre.

V nadaljevanki Seks v mestu je navdušil ob Sarah Jessici Parker, vrnil se je tudi v enem od filmov in novi nadaljevanki In kot bi mignil ... Foto: Profimedia

V filmu Helenca na preizkušnji je igral s Kate Hudson. Foto: Profimedia

Leta 2006 je bil gospod, ki je imel takrat že dvajset let licenco za frizerja, v Elvisovem obdobju, z dolgimi lasmi in zalizci. Foto: Profimedia

Posnel je približno 50 reklam, potem pa v osemdesetih letih začel nastopati kot igralec. V devetdesetih smo ga spoznali kot radijskega voditelja v Severnih obzorjih, priljubil se nam je tudi kot Aidan Shaw v Seksu v mestu in nič hudega sluteči ženin Ian v Moji obilni grški poroki – obe vlogi je večkrat ponovil. Ne le kot igralec, preizkusil se je tudi kot glasbenik, saj je posnel dva albuma in bil na turneji s skupino ZZ Top in Liso Marie Presley.

Igral je tudi v grozljivki Glasniki zla. Foto: Profimedia

Z Jennifer Lopez sta se med snemanjem filma Sosedov fant zelo dobro razumela. Foto: Profimedia

Ravnokar ga v kinu gledamo v že tretjem delu Moje obilne grške poroke. Foto: Profimedia

Leta 2002 je za zabavo po podelitvi oskarjev iskal spremljevalko. Njegov agent je organiziral zmenek na slepo z Bo Derek in mu predstavil usodno žensko. Par se je poročil šele leta 2020, z željo, da bi si pandemično leto zapomnili tudi po nečem lepem.