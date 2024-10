Bilo je nekoč: Clive Owen (Suzy)

Rodil se je kot četrti od petih sinov v vasi zunaj Birminghama. Oče je zapustil družino, ko je imel mali Clive tri leta, zato z njim skoraj nima stikov. Leta 1984 se je vpisal na študij igre in konec osemdesetih začel igrati na televiziji ter postal dobro znan gledalcem BBC-jevih produkcij. Širšemu občinstvu je postal znan z nastopom v filmu Closer, za vlogo je bil nominiran za oskarja. Sledile so uspešnice Usodna prevara, Mesto greha, Otroci človeštva in Postreli jih. Nastopil je kot kralj Artur v istoimenskem celovečercu, tudi v filmih Prek vseh meja, Dvojna igra in Mednarodna prevara.

Tretjega oktobra je dopolnil 60 let. FOTO: Profimedia

Ženo Sarah-Jane Fenton je spoznal že leta 1988, ko sta sodelovala v predstavi Romeo in Julija v gledališču Young Vic v Londonu. Kmalu za tem sta postala par in se marca 1995 poročila. Ona je igralstvo obesila na klin in se posvetila raziskovanju duševnega zdravja ter celo doktorirala. Skupaj imata dve hčerki, Hannah in Eve.

Ženi Sarah-Jane Fenton je zvest že skoraj 30 let. FOTO: Profimedia

Hčerki Hannah in Eve sta njegovo največje bogastvo. FOTO: Profimedia

V Gosford parku je igral manjšo, a pomembno vlogo FOTO: Profimedia

V filmu Mesto greha je igral enega od glavnih junakov. FOTO: Profimedia

Z Jennifer Aniston je igral v filmu Usodna prevara. FOTO: Profimedia