Bi počitnikovali pri Carrie? (FOTO)

Sarah Jessica Parker se je odločila oddati v najem svojo hišo v predelu The Hamptons na ameriški vzhodni obali. Prav ste prebrali. Naslednji vikend lahko preživite v domu, v katerem igralka in njena družina zelo radi preživljajo poletja. Najboljše pa je, da si lahko počitnikovanje tam privoščite za manj kot 20 evrov.

Za darilo dobite še par čevljev iz njene linije!

Pravzaprav 19 dolarjev in 98 centov – ker je to letnica (1998), ko je Sarah Jessica zaslovela kot Carrie v Seksu v mestu. »Ko smo načrtovali ta dom, smo želeli ustvariti kraj za popoln oddih za družino in prijatelje, ki bo imel udobje in zasebnost ter poudarjal neposredno bližino plaže,« je zapisala ob objavi za Booking.com.

»Želeli smo, da nam hiša daje občutek doma, zato smo jo opremili z vintage kosi, ki smo jih zbirali leta, in dvorišče spremenili v kraj, kjer lahko uživamo v poletnih sončnih zahodih, peki na žaru in zabavnih druženjih. Hiša je zasnovana z željo po ljubezni, sprostitvi in veselju, zato sem navdušena, da lahko tu pozdravimo goste in jim omogočimo pravo izkušnjo počitnic v našem ljubem skrivališču.« Hiša ni velika, saj ima tri spalnice, kamin, zasebno dvorišče in seveda velikansko omaro s čevlji. Dva srečna gosta bosta tako dobila še rezervacijo za dva v njenih najljubših restavracijah, nakupovanje v mestu in seveda par čevljev SJP.

Tudi glavna spalnica je prav preprosta.

Ker je na voljo le ena rezervacija, boste morali imeti nekaj sreče pri klikanju, a sodeč po fotografijah, se vam v torek, 23. avgusta, ko bo rezervacija na voljo, splača potruditi!

Na dvorišču lahko uživate v druženju.

Hiška iz štiridesetih let prejšnjega stoletja leži ob obali v mestecu Amagansett.

Sobe niso razkošne, saj je dom opisan kot koča.

V kuhinji si boste lahko pripravili slasten zajtrk.