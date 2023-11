Anja Strajnar: Zabavno in poučno osveščanje o mobilnikih (Suzy)

Glasbenico Anjo je sin Bor navdihnil za glasbeno gledališko predstavo A me slišiš!?!, namenjeno otrokom zadnje triade, v kateri jim zastavlja vprašanja o prednostih in pasteh uporabe mobitela in različnih digitalnih orodij.

Zgodba prikaže, kako tako otroci kot tudi odrasli pogosto pozabijo, da je na drugi strani sporočila živ človek, občutljiva oseba.

»Interaktivna predstava s smešnimi in dramatičnimi prizori izpostavlja problematiko uporabe telefona in komunikacije prek digitalnih orodij, pri tem pa gledalcev ne zastrašuje, niti jim žugajoče ne pridiga, ne nazadnje prikaže pozitivne plati in poudarja odgovornost posameznika, da se tudi v digitalnem okolju vede spoštljivo, strpno, potrpežljivo in prijazno. Pri mladih izzove kritično mišljenje in ustvarjanje distance, da se v resničnih življenjskih situacijah ne pustijo zavesti vrstniškim pritiskom, ampak za svoja dejanja in besede prevzemajo osebno odgovornost,« razlaga Anja in dodaja, da pokaže tudi, kako prepoznati subtilne oblike nasilja, kako se mu izogniti, ga preprečiti ali ob sumu nanj obvestiti ustrezne odgovorne odrasle osebe.