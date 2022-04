PREBUJEVALKA LJUDI

Anja Horvat Jeromel: Ni pomembno, kaj je res, ampak kaj verjamemo

Novinarka, raziskovalka duhovnosti in človeškega uma, ustvarjalka spletnega portala Ekologičen za zdravo življenje in planet ter avtorica knjige Kvantni kreator pravi, da si je včasih tudi sama domišljala, da lahko reši svet vsega slabega, zdaj pa ve, da lahko spremeni na bolje le sebe. Slednje vidi kot rešitev in edino možnost za spremembe na kolektivni ravni, izpostavlja pa, da se moramo tako pri sebi kot družbeno najprej začeti soočati s svojimi travmami, da se lahko osvobodimo in zacelimo.