V dvoje je vse lepše, lažje in hitrejše, s čimer se ne bi mogla bolj strinjati Anela Šabanagić, srčna izbranka vsestranskega Lada Bizovičarja, ki je s pomočjo svojega dragega prispela na cilj, ki se ji je sprva zdel nedosegljiv. Anela in Lado sta se namreč podala na prav poseben podvig, in sicer sta se kmalu po družinskem oddihu sama s kolesi odpravila v sosednjo Italijo, natančneje v okolico vasice San Cassiano, od koder sta krenila na skoraj 24 kilometrov dolgo pot po okoliških hribih. Čeprav je pridno poganjala pedale, se je tu in tam le ustavila, da bi v objektiv ujela čudovite prizore. ...