Ambasadorka Gloria Kotnik: mlade spodbuja h gibanju (Suzy)

Deskarki na snegu Glorii Kotnik je šport prinesel veliko lepega. Med drugim jo je naučil discipline, predanosti, postavljanja ciljev, zavedanja, da s trdim delom lahko pride do uspehov. Kar štirikrat jo je popeljal na olimpijske igre, v Pekingu je osvojila celo bronasto kolajno. Najuspešnejša slovenska deskarka na snegu je z veseljem sprejela povabilo, naj ob evropskem tednu športa, v okviru katerega smo 23. septembra že petič praznovali tudi državni praznik – dan slovenskega športa, postane še ambasadorka jeklenega poligona za vadbo na prostem.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez skupaj s sponzorjem Skupino SIJ že skoraj desetletje sodeluje pri načrtovanju in vzpostavljanju mreže jeklenih poligonov za vadbo na prostem. V tem času so slovenski šport obogatili z 22 poligoni v 20 občinah. Gloria je ambasadorsko funkcijo opravila v bližini domačega mesta – v Mislinji, kjer so poligon odprli ob novi kolesarski poti Štrekna.