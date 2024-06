Aljoša Bagola: Prekmurje v meni vzbudi skomine mladosti

Petindvajseti maj je bil nekoč velik praznik, ki se ga mnogi še danes radi spominjajo in obujajo spomine na čase brezskrbnega otroštva in mladosti. O slednji je v minulih dneh razmišljal tudi Aljoša Bagola. »Ob misli na besedo mladost me preplavijo podobe igranja nogometa na igrišču, opojni vonj poletnih večerov in tisti vznemirljivi obet življenja, ki obljublja dogodivščine, prve izkušnje in lepoto,« pravi kreativni direktor in avtor, ki se najbolj mladostnega počuti, ko se vrne v domači kraj.

Aljoša se najbolj mladega počuti v domačem Prekmurju. FOTO: Mediaspeed

»Spomine in skomine mladosti v meni najbolj vzbudijo obisk Prekmurja in prijatelji iz mladosti. Zato pravim, da prijateljstvo prija. Sem si pa pred kratkim na letališču kupil parfum, ki sem ga uporabljal v gimnaziji. In kako zelo me vsakič, ko ga uporabim, ponese nazaj,« se zasmeji. Kaj je tisto, kar po njegovem mnenju človeka ohranja mladostnega v srcu? »Zaveza sebi, da raste, napreduje, raziskuje življenje in ob tem neprecenljivo spoznava sebe.«