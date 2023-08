Aljaž Škorjanec ponoči rad menja pleničke (Suzy)

Slovenski plesalec Aljaž Škorjanec, ki že leta živi in dela v Veliki Britaniji, kjer je bil prav tako del izjemno uspešnega šova Strictly Come Dancing, in njegova žena Janette Manrara, prav tako plesalka, sta dobila otročička.

Osemindvajsetega julija se jima je rodila hči, ki sta jo poimenovala Lyra Rose. Triintridesetletni plesalec ne skriva, da je šlo za ljubezen na prvi pogled, deklica ga je namreč tako zelo očarala, da je prvih nekaj dni ob njeni posteljici le strmel vanjo. Da ves čas tičita skupaj, je s simpatično fotografijo dokazala njegova žena.

Srečni vsi

»Zjutraj sem se zbudila in zagledala tale prizor, moje srce pa se je stopilo. Aljaž je enostavno ne želi zapustiti. Je neverjeten očka najini Lyri, gledati ju skupaj je nekaj najlepšega. Čudovito je opazovati moške, ki z veseljem prevzemajo vlogo predanih očetov. Srečna sem, da imam ob sebi tako čudovitega partnerja,« je pohvalila svojega ljubega, on pa je priznal, da mu ni prav nič težko vstajati ponoči in previti Lyro, da se lahko njegova najdražja malce naspi.