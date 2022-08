Adrenalinski rojstni dan njune Sofie (FOTO)

Julija sta Aljoša Bagola in Iva Krajnc Bagola praznovala šest let zakona, pred dnevi pa še rojstni dan svoje edinke Sofie. Lepotička je 12. avgusta dopolnila devet let, mamica in očka pa sta se odločila, da ji bosta dan popestrila na malce drugačen način.

Takole je družinica uživala v hitrih vožnjah in divjih spustih po vodi.

Hčerko sta odpeljala v Gardaland, največji zabaviščni park v Italiji, kjer so v vragolijah, divjih vožnjah in zabavi uživali ves dan, Iva pa je celo razkrila, da so prehodili skoraj dvajset kilometrov.

Simpatična družinica se je odlično zabavala, največ veselja pa so vsi doživljali med vožnjo z drvečimi vlakci in drugimi prevoznimi sredstvi, ki so dvignila njihovo raven adrenalina, ob koncu pa so se strinjali, da tega rojstnega dne, polnega pustolovščin, ne bodo tako hitro pozabili.