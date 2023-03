Adamov talent je šel čez lužo

Eden naših najbolj ustvarjalnih mladinskih in otroških pisateljev, Žiga X. Gombač, je skupaj z ilustratorko Majo Kastelic kar nekaj let ustvarjal slikanico Adam in tuba, ki govori o članih akrobatske družine Prevalski, ki obvladajo veščine, ob katerih gledalcem zastaja dih. Vsi obožujejo akrobatiko in aplavze, razen tihega Adama. On namreč nima prav nobenega talenta za to.

Potem pa odkrijejo, da ima talent, in to velik, za nekaj drugega. Ker gledalce navduši prav tako kot bruhanje ognja in vrvohodstvo, so od zdaj aplavzi v njihovem šotoru še glasnejši. Čudovita slikanica o sprejemanju in sodelovanju je že dočakala prevod v nemški jezik, zdaj pa se je zavihtela še na ameriške police, saj je pri založbi NorthSouth Books izšel angleški prevod. »Dolga pot, polna akrobacij, je bila, smo pa zdaj zelo veseli in se malo sramežljivo priklonimo vsemu občinstvu,« je rekla Maja, Žiga pa je dodal: »No, zdaj smo pa tam. Srečno, Adam!« Res je, srečno, Adam!