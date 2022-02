Abraham sodobne Pepelke (FOTO)

Zgodba o danski kraljevi ljubezni je ena tistih, ki navdihuje vse tiste, ki iščejo in upajo na ljubezen na prvi pogled. Nepremičninska agentka Mary Donaldson je namreč leta 2000 s svojo družbo sedela v lokalu Slip Inn v Sydneyju. V tistem času so potekale olimpijske igre in takrat je v pub vstopila skupina prijateljev, ki so prišli navijat za svoje predstavnike in si ogledat tekmo jadralcev.

Ob njenem jubileju so posneli kup fotografij.

Na prvi pogled ni bilo jasno, da so kaj posebnega, čeprav so bili med njimi danski princ Frederik, njegov brat princ Joachim, grški in danski princ Nikolaos, norveška princesa Märtha Louise in sedaj že španski kralj Felipe VI. Frederiku je bila temnolasa Avstralka takoj všeč. Predstavil se je kot Fred, zato se ji ni niti sanjalo, da se spogleduje z danskim prestolonaslednikom. Prosil jo je za telefonsko številko in jo poklical že naslednji večer. Priznal je, da je bil vsakokrat, ko sta se v času OI dobila, le še bolj zaljubljen.

Novinarji leto dni niso vedeli za njuno romanco, v tem času pa se kar nekaj mesecev nista videla, saj sta imela vsak svoje obveznosti. A ravno to ju je pripeljalo do odločilnega koraka – vedela sta, da ne želita biti narazen. Zaprosil jo je v Rimu in v nekem intervjuju celo izjavil, da se je močno bal, da bo rekla ne. Tudi zaroko sta oznanila precej pozneje, poročila pa sta se 14. maja 2004.

S princem Frederikom imata štiri otroke: princa Christiana, princeso Isabello in dvojčka princa Vincenta in princeso Josephine.

Pred poroko se je morala začeti učiti danščine in se spreobrniti v dansko luteransko veroizpoved. Danski parlament je sprejel tudi poseben Maryjin zakon, s katerim so simpatični Avstralki lahko dodelili dansko državljanstvo. Ni čudno, da ji pravijo sodobna Pepelka in jo pogosto primerjajo s princeso Diano, saj je z milino in nežnostjo osvojila danska srca. Petega februarja bo praznovala 50. rojstni dan, zato na Danskem že teden dni prav lepo praznujejo: z novimi uradnimi portreti in monografijo fotografij, ki omogočajo vpogled v življenje bodoče danske kraljice, mame štirih otrok in ljubljenke domovine.